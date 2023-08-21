Terk ettiği eşini tüfekle öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı





İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Yalçın'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ayşe Yalçın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Murat Yalçın dün Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde toprağa verildi.