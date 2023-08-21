Terk ettiği eşini tüfekle öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Amasya’nın Taşova ilçesinde, kendisinden eve geri dönmesini isteyen eşi Murat Yalçın’ı çıkan tartışmada tüfekle vurarak öldüren Ayşe Yalçın’ın ifadesi ortaya çıktı. Yalçın ifadesinde eşine olumsuz yanıt verdiğini belirterek, “Zorla içeri girmeye çalışınca da tüfekle ateş ettim” dedi.
Olay, 19 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Taşova ilçesi Tepe Mahallesi Şehit Polis Ali Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Tokat'ın Erbaa ilçesinde oturan Ayşe Yalçın, yaklaşık bir hafta önce eşi ile tartışınca 3 çocuğunu yanına alıp, dayısının evinin bulunduğu Amasya'nın Taşova ilçesine geldi.
Murat Yalçın da (38) eşiyle konuşmak için 60 AEJ 671 plakalı motosikletle Ayşe Yalçın'ın yaşadığı apartmana gitti. 3'üncü kattaki eve çıkan Murat Yalçın, eşinden çocukları da alıp eve dönmesini istedi. Ayşe Yalçın olumsuz cevap verince aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Ayşe Yalçın, Murat Yalçın'ı göğsünden tüfekle vurup öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Yalçın'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ayşe Yalçın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Murat Yalçın dün Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Bağpınar köyünde toprağa verildi.
İÇERİ ZORLA GİRMEYE ÇALIŞINCA TÜFEKLE VURMUŞ
Ayşe Yalçın, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşe Yalçın'ın ifadesinde eşinin bir işte çalışmadığını ve uyuşturucu kullandığını, kendisinin çalıştığını söyledi. Olay günü kendisinden eve dönmesini istediğini, bu isteğini kabul etmeyince tehditler savurduğu belirten Yalçın, "Zorla içeri girmeye çalışınca da tüfekle ateş ettim. Pişmanım" dedi.
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