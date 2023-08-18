Fondaş medyadan “Bakan Mehmet Şimşek istifa etti” yalanı! Borsa İstanbul hedef alındı

28 Mayıs 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın büyük bir zaferle kazanması ardından dağılan belirsizlik ve güven ortamının sağlanmasıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üstüne rekor kırdı. Türk piyasalarına ve ekonomi yönetimine güvenle borsada yatırımcı sayısı 5,8 milyonu aştı ve seçim öncesi 4.400 puana kadar çekilen endeks gözünü 8.000 puana dikti. Türkiye'nin risk primi 400 puanın altına çekildi. Durumdan rahatsız olan 'FONDAŞ MEDYA'nın önde gelen sözde gazetecileri ekonomide belirsizlik yaratmak amacıyla "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti" yalanı üzerinden Türk piyasalarını yani küçük yatırımcıyı hedef aldı. Bu yalanla beraber borsada hızlı satışlar görülürken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı. İşte detaylar…