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Fondaş medyadan “Bakan Mehmet Şimşek istifa etti” yalanı! Borsa İstanbul hedef alındı

28 Mayıs 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın büyük bir zaferle kazanması ardından dağılan belirsizlik ve güven ortamının sağlanmasıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üstüne rekor kırdı. Türk piyasalarına ve ekonomi yönetimine güvenle borsada yatırımcı sayısı 5,8 milyonu aştı ve seçim öncesi 4.400 puana kadar çekilen endeks gözünü 8.000 puana dikti. Türkiye'nin risk primi 400 puanın altına çekildi. Durumdan rahatsız olan 'FONDAŞ MEDYA'nın önde gelen sözde gazetecileri ekonomide belirsizlik yaratmak amacıyla "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti" yalanı üzerinden Türk piyasalarını yani küçük yatırımcıyı hedef aldı. Bu yalanla beraber borsada hızlı satışlar görülürken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuyla ilgili, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.08.2023 20:29
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Fondaş medyadan “Bakan Mehmet Şimşek istifa etti” yalanı! Borsa İstanbul hedef alındı

Türk ekonomisinin kalbi Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 5,8 milyonu aşarken sadece son 1 aylık dilimde 1 milyonu aşkın yeni yatırımcı girişi oldu.

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Fondaş medyadan “Bakan Mehmet Şimşek istifa etti” yalanı! Borsa İstanbul hedef alındı

Ekonomi yönetimi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyulan güvenle borsa 8 haftadır aralıksız yükselirken bu durum gazeteci kisvesine bürünmüş birtakım kişileri rahatsız etti.

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Fondaş medyadan “Bakan Mehmet Şimşek istifa etti” yalanı! Borsa İstanbul hedef alındı

BORSA İSTANBUL SEÇİM ÖNCESİNE GÖRE YÜZDE 80 YÜKSELDİ

Seçim öncesi 4400 puan civarında hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın kazanması sonrası dağılan belirsizlik ve güven ortamının sağlanmasıyla güçlü bir yükseliş trendi yakaladı.

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Fondaş medyadan “Bakan Mehmet Şimşek istifa etti” yalanı! Borsa İstanbul hedef alındı

8 haftadır aralıksız yükselen endeks 7850 puanı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Başkan Erdoğan ve ekonomi yönetimine duyulan güvenle borsada yatırımcı sayısı MKK verilerine göre 16 Ağustos 2023 itibarıyla 5.804.628'e ulaşarak yükselişini sürdürürken, portföy değeri 8,92 trilyon TL oldu.

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Fondaş medyadan “Bakan Mehmet Şimşek istifa etti” yalanı! Borsa İstanbul hedef alındı

TL VARLIKLAR GÜVEN VERDİ, TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ DÜŞTÜ

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yeni ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" tutumuyla Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 400 psikolojik sınırın altına çekilerek Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.