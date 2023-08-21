Yozgat’ta otobüs kazasında hayatını kaybeden Hakan Hasgül ailesini komşuları anlattı

İstanbul dönüşünde uçak bileti de bulamadığı için otobüsle dönüyor. Ben Diyarbakırlıyım kendisi de Sivaslıydı. İstanbul'a geldiğimizden beri kapı komşumdu. 2 aile gibiydik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yıllarca beraber çalıştık. Benim 2 kardeşim vardı onlar da kaza da vefat ettiler onlarla da beraber çalışıyorlardı. Hatta 1 ay önce düğünüme geldiğinde trafik kazasında ölen 'Nuri ile Mustafa'yı unutmuyorum çok özledim' demişti" dedi.