Yaramaz kediden 400 kilometrelik yolculuk! Vatandaşlar kurtardı

Bilal Saygılı ise yavru kedi ile macera yaşadıklarını belirterek, "Kedi Ordu'dan Sungurlu'ya kadar gelmiş. Burada benim arabamın motoruna girmiş. Benim küçük oğlanla operasyon yaptık. Benim küçük oğlan kediyi kurtardı." diye konuştu.

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