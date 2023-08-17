Bu nasıl bir vicdansızlık! Zihinsel engelli gence kurşun yağmuru

"2 AY ÖNCE YİNE BENİM DİĞER ÇOCUĞUM VURULDU"

Olayla ilgili konuşan baba Süleyman Göçen, "2 ay önce yine benim diğer çocuğum vuruldu. Bizim bir düşmanımız yok. Biz, kimseye para da vermedik. Her konuda bizim sicilimiz temiz. Bugün yine bizim çocuğumuz vuruldu. Kurşun, bacağına isabet etmiş. Hastaneye götürdüler. Ancak suçluları devlet yakalayabilir" dedi.