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Rodos’taki orman yangınlarına ‘Nefes’ ile müdahale eden kahraman pilottan gururlandıran detay: Çocuklarımıza yeşil vatan bırakacağız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Rodos’taki orman yangınlarına ‘Nefes’ ile müdahale eden kahraman pilottan gururlandıran detay: Çocuklarımıza yeşil vatan bırakacağız

Atina ve Rodos’taki orman yangınları nedeniyle pilot Murat Özçakmak, yerli ve milli helikopter ‘Nefes’ ile bölgeye uçtu. Özçakmak, o anları anlatırken "Bu vatanı mümkün olduğunca yeşil şekilde çocuklarımıza teslim etmek için çalıştığımıza herkes emin olabilir." İfadeleriyle gururlandırdı.

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