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İstanbul Arnavutköy'de cam üretim tesisinde yangın paniği!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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İstanbul Arnavutköy’de cam üretim tesisinde yangın paniği!

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir cam üretim tesisinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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