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Haberler Galeri Rodos alevlere teslim: Kontrol altına alınamıyor! Tarihinin en büyük tahliye operasyonu | Türkiye'den bir yardım eli daha

Rodos alevlere teslim: Kontrol altına alınamıyor! Tarihinin en büyük tahliye operasyonu | Türkiye'den bir yardım eli daha

Yunanistan son 1 haftadır yangınlarla mücadele ediyor. Anakarada başlayan yangının ardından Rodos Adası'nda da etkili olan orman yangını 6 gündür kontrol altına alınamıyor. Yunanistan İklim Bakanlığı, Rodos'taki tahliyenin 'Şu ana kadarki en büyük tahliye operasyonu' olduğunu açıklarken Türkiye'nin Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali de Türkiye havaalanlarının da bu konuda desteğe açıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:38
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Rodos alevlere teslim: Kontrol altına alınamıyor! Tarihinin en büyük tahliye operasyonu | Türkiye’den bir yardım eli daha

Yunanistan İklim Bakanlığı, Rodos'taki tahliyenin "şu ana kadarki en büyük tahliye operasyonu" olduğunu duyurdu.

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Rodos alevlere teslim: Kontrol altına alınamıyor! Tarihinin en büyük tahliye operasyonu | Türkiye’den bir yardım eli daha

Türkiye'nin Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali de yaptığı açıklamada Türkiye havaalanlarının da bu konuda desteğe açıldığını bildirdi. Rodos'un göbeğinde, şehir merkezine 45 km uzaklıktaki dağlık bir bölgede başlayan orman yangını, sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrederken her geçen gün şiddetlendi.

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Rodos alevlere teslim: Kontrol altına alınamıyor! Tarihinin en büyük tahliye operasyonu | Türkiye’den bir yardım eli daha

Yanan ormanlık alanın büyüklüğü 40 bin dönümü geçerken, bölgenin tatil cennetlerinden Lindos dahil civardaki 9 yerleşim birimi boşaltıldı ve olağanüstü hal ilanı tüm riskli bölgeler için genişletildi.

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Rodos alevlere teslim: Kontrol altına alınamıyor! Tarihinin en büyük tahliye operasyonu | Türkiye’den bir yardım eli daha

Başkonsolos Kırcalıali, yaptığı açıklamada bölgede yaşananları şöyle aktardı:

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Rodos alevlere teslim: Kontrol altına alınamıyor! Tarihinin en büyük tahliye operasyonu | Türkiye’den bir yardım eli daha

'YARDIMA HAZIRIZ'
"Adadaki tüm yerel imkanlar seferber edilmiş halde. 40 bin kişi tahliye edildi. Bu ailelerin tümü merkezdeki otellerde, spor salonlarında barınıyor, güvenli bölgede. Yangın bölgesinde hiç Türk kalmadı. Şehir merkezinde tatiline devam eden vatandaşlarımız olabilir.