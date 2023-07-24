Rodos alevlere teslim: Kontrol altına alınamıyor! Tarihinin en büyük tahliye operasyonu | Türkiye'den bir yardım eli daha

Yunanistan son 1 haftadır yangınlarla mücadele ediyor. Anakarada başlayan yangının ardından Rodos Adası'nda da etkili olan orman yangını 6 gündür kontrol altına alınamıyor. Yunanistan İklim Bakanlığı, Rodos'taki tahliyenin 'Şu ana kadarki en büyük tahliye operasyonu' olduğunu açıklarken Türkiye'nin Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali de Türkiye havaalanlarının da bu konuda desteğe açıldığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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