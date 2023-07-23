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Rodos'ta orman yangın! Kamyon kasalarında tahliye edildiler

Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan orman yangınları, adanın büyük bir bölümünü sarmış durumda. Turistler ve yerel halk yangınla mücadele ediyor, ancak şiddetli rüzgarlar yangının hızla yayılmasına neden oluyor. Yaklaşık 3 bin 500 kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edilirken, hava koşullarının daha kötüleşebileceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 13:38
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Rodos’ta orman yangın! Kamyon kasalarında tahliye edildiler

Yunanistan'ın Rodos adasında çıkan orman yangınlarının adanın büyük bölümünü sarmasının ardından binlerce kişi evlerinden ve otellerinden tahliye edildi.

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Rodos’ta orman yangın! Kamyon kasalarında tahliye edildiler

"DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR"

BBC'ye açıklama yapan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, adada yaşanan "karmaşa" için özür dilerken, hava koşulları nedeniyle durumun daha da kötüleşebileceği uyarısında bulundu.

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Rodos’ta orman yangın! Kamyon kasalarında tahliye edildiler

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı sözcüsü Yarbay Yannis Artopoios, yangınları teşkilatın karşılaştığı en zor durum olarak nitelendirdi. Bölgede 5 helikopter ve 173 itfaiyecinin görevde olduğunu söyleyen Artopois, Kiotari bölgesindeki üç otelin yangından zarar gördüğünü açıkladı.

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Rodos’ta orman yangın! Kamyon kasalarında tahliye edildiler

3 BİN 500'DEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Rodıs'ta 3 bin 500'den fazla kişinin kara ve deniz yoluyla güvenli bir yere tahliye edildiğini duyurdu. Pefki, Lindos ve Kalathos olmak üzere üç köyden bin 200 kişi daha tahliye edileceği belirtildi.

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Rodos’ta orman yangın! Kamyon kasalarında tahliye edildiler

Diğer taraftan, Avrupa zorlu bir sıcak hava dalgasıyla uğraşırken, Rodos geçen salı gününden bu yana şiddetli rüzgarların körüklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor.