Kıdem tazminatı nedir? Kimler tazminat hak ediyor? İstifa edenler tazminat alabilir mi? İhbar tazminatı nedir? A Haber’de yanıtladı

*TAZMİNAT TAVANI NEDİR?

23 bin küsüre geldi. Bunun üzerinde maaş alanlar için her yıl için bu rakam uygulanıyor. Altında maaş alanlar için zaten kendi brüt ücreti. Tabanı da var 13 bin 400 lira civarında şu anda. Ocak ayında değişecek.