Kıdem tazminatı nedir? Kimler tazminat hak ediyor? İstifa edenler tazminat alabilir mi? İhbar tazminatı nedir? A Haber'de yanıtladı
Kıdem tazminatı tavanı temmuz 2023 ne kadar olacak? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Giyidirilmiş brüt ücret nedir? Tazminat nasıl ödenir? Taksit yapılabilir mi? Ödenmezse hangi yollara başvurulur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek yanıtladı. İşte kıdem tazminatı rehberi...
Asgarı ücretlinin kıdem tazmınatı tabanı belli oldu. Peki kıdem tazminatı tavanı temmuz 2023 ne kadar olacak?
Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Giyidirilmiş brüt ücret nedir? Tazminat nasıl ödenir? Taksit yapılabilir mi? Tavanı ve tabanı nedir? Ödenmezse hangi yollara başvurulur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek yanıtladı.
İŞTE KIDEM TAZMİNATI REHBERİ;
*KİMLER TAZMİNAT HAK EDİYOR?
Yasamız kıdem tazminatı alabilmek için aynı izinde olduğu gibi 1 yılı doldurmak gerektiğini söylüyor.
Yani aynı iş yerinde son iş yerinde en az 1 yıllık çalışmanız olacak. Kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartılmış olacaksınız.
*İSTİFA EDENLER TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?
Elbette istisnaları var. Emekli olmak, askere gitmek, kadınlar için evlilik ve bütün çalışanlar için emeklilikte yaş dışında şartları tamamlamış olmak. Bunlar istifa etseniz de kıdem tazminatı almanızı sağlıyor. Bir de haklı fesih var.
*TAZMİNAT NASIL HESAPLANIYOR?
Tazminat sizin son brüt maaşınızın çalıştığınız süreye çarpılmasıyla bulunuyor. Her yıl için bir maaş. Ama diyelim ki 8 yıl 6 ay 10 gün çalıştınız. 6 ay ve 10 gün de hesaba katılıyor ve brüt maaşınızla çarpılıyor.
*GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?
Giydirilmiş brüt maaş sizin yıl içinde düzenli olarak aldığınız nakit paralar brüt maaşınıza ekleniyor. Mesela her yıl bayramlarda ikramiye alıyorsunuz bu toplanıp 12'ye bölünüyor ve brüt maaşınıza ekleniyor. O zaman giydirilmiş brüt maaşla çarpılıyor.
Ama primdir mesaidir değişken şeyler yok.
*TAZMİNAT NASIL ÖDENİR?
Tazminatın ödeme süresi yok. Hemen, peşin ve banka yoluyla ödeniyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesilebiliyor başka kesinti olmuyor ve tazminat işçinin arzusu olmadan taksite bölünemiyor.
*TAZMİNAT TAVANI NEDİR?
23 bin küsüre geldi. Bunun üzerinde maaş alanlar için her yıl için bu rakam uygulanıyor. Altında maaş alanlar için zaten kendi brüt ücreti. Tabanı da var 13 bin 400 lira civarında şu anda. Ocak ayında değişecek.
*TAZMİNAT ÖDENMEZ İSE NE YAPILIR?
Tazminat ödenmezse şimdiki sisteme göre önce arabulucuya gidiliyor çözüm olmazsa iş mahkemesine gidiliyor. Ama orada da 5 yıllık zaman aşımı süresine dikkat edilmeli.
*İHBAR TAZMİNATI NEDİR?
İki taraflıdır. Sizin kıdeminize göre, yani ben yarın gelmeyeceğim dediğim anda kıdemime göre bir ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğüm var. Eğer iş veren de yarın gelmezse onun da kıdemine göre bir ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor.
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