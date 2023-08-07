07 Ağustos 2023, Pazartesi
Kocaeli'de deprem etkisi yaratan patlama! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor! İlk görüntüler geldi
Son dakika haberine göre Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgeden ilk gelişmeleri aktarırken, patlama sesinin Kocaeli'nin her yerinden duyulduğunu ifade etti. Süer, "Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten deprem etkisi yarattı." dedi.
Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:37
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