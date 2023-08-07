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Kocaeli'de deprem etkisi yaratan patlama! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor! İlk görüntüler geldi

Son dakika haberine göre Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait siloda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Hakan Süer bölgeden ilk gelişmeleri aktarırken, patlama sesinin Kocaeli'nin her yerinden duyulduğunu ifade etti. Süer, "Çok şiddetli bir patlamaydı. Gerçekten deprem etkisi yarattı." dedi.

Giriş Tarihi: 07.08.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 15:37
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Kocaeli’de deprem etkisi yaratan patlama! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor! İlk görüntüler geldi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda patlama meydana geldi.

İlçenin sahil kesiminde saat 14.40 sıralarında TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kocaeli’de deprem etkisi yaratan patlama! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor! İlk görüntüler geldi

Patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, TMO silolarında patlama yaşandığının iletildiğini belirterek, "Bütün arama kurtarma ekiplerini yönlendirdik. Yaralılar olduğu yönünde bilgi var. Ben de bölgeye seyir halindeyim." dedi.

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Kocaeli’de deprem etkisi yaratan patlama! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor! İlk görüntüler geldi

"YARALI 3-4 ARKADAŞIMIZI HASTANEYE GÖNDERDİK"
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de olay yerinde yaptığı açıklamada, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, "Şu anda yaralıları tespit edip hastaneye ulaştırmakla meşgulüz. İncelemeler yapılıyor, elimizde tam net bilgiler yok ama yaralı 3-4 arkadaşımızı hastaneye gönderdik. Ekiplerimizle olayı takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kocaeli’de deprem etkisi yaratan patlama! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor! İlk görüntüler geldi

Patlamanın tahıl silosunda meydana geldiğini aktaran Aygün, "Tabii teknik bir olay, izahatını bizim anlatmamız veya bilmemiz mümkün değil. Arkadaşlar inceledikten sonra bilgilendirme yapılacak. Yangın yok, sıkışmadan kaynaklı patlama oldu ama şiddetli patlamaydı. Belediye binasında oturduğum yerden bile bunu hissettim. İnşallah ölüm olmamıştır, olayı böyle atlatırsak bizim için önemli olan bu." diye konuştu.

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Kocaeli’de deprem etkisi yaratan patlama! Dumanlar gökyüzüne yükseliyor! İlk görüntüler geldi

A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları
İnanılmaz şiddetli bir patlama meydana geldi. Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nde bölgeye şu anda çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk ediliyor. Yollar kapatıldı.