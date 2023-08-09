Ataşehir’de ev sahibinden kiracıya şoke eden molotoflu tehdit: Yasa tanımam! Senin kafa nanik mi?

"Sen evi boşaltma, bak ne oluyor? Kimse seni koruyamaz. Ben yasa falan tanımam. Seni devlet mi koydu buraya? Senin kafa nanik mi? Sen adamına denk geldin. Sen beni bileyle, sen film izle daha" şeklinde devletin belirlediği sınırları tanımadığını belirterek tehditlerine devam etti.