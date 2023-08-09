09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de ev sahibinden kiracıya şoke eden molotoflu tehdit: Yasa tanımam! Senin kafa nanik mi?

Ataşehir'de ev sahibinden kiracıya şoke eden molotoflu tehdit: Yasa tanımam! Senin kafa nanik mi?

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
Ataşehir’de ev sahibinden kiracıya şoke eden molotoflu tehdit: Yasa tanımam! Senin kafa nanik mi?

İstanbul Ataşehir'de oturduğu ev için yasal zam artışı isteyen kiracı Rıfat N, ev sahibi Erhan D'nin "Molotof atarım, yakarım. Sen film izle daha, senin kafa nanik mi" ifadeleri ile tehdit etti. Kiracı vatandaş, yasa tanımayan ev sahibinin "Sizi devlet mi koruyacak?” sözlerine muhatap oldu. Bu yaşananalar sonrası can güvenliğinden endişe duyan kiracı, apar topar babasının evine taşındı. "Düzenimiz bozuldu. Eşim daha fazla yıprandı, günlerce ruh gibi dolaştı" diyerek yasal haklarını hiçe sayan ve aile huzurunu kaçıran ev sahibinden şikayetçi oldu. Savcılık harekete geçerek olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Ataşehir'de ev sahibi-kiracı kavgalarına bir yenisi eklendi. Skandal olay geçen ocak ve nisan aylarında gerçekleşti.

Yaklaşık 4 yıldır Erhan D.'nin evinde kiracı olarak ikamet eden Rıfat N. ev sahibinin yasal sınır olan yüzde 25 zam oranından daha fazla tam talebiyle karşılaştı.

"EVİ BOŞALT, MOLOTOF ATARIM, YAKARIM"

Bin 200 liraya oturan kiracı yasal zam oranı olan yüzde 25'lik artış istedi ancak ev sahibinin tehditlerine maruz kaldı.

Kiracısı, Rıfat N'ye "Evi boşalt. Molotof atarım. Ben yakarım evi bile, anlıyorsun" diyen ev sahibi, tehditleri diğer aile bireylerine de sirayet ettirdi. Kiracısının babası Abdi N'ye de, "Sizi devlet mi koruyacak? Hemen boşaltsın" dedi.

"YASA TANIMAM, SENİN KAFA NANİK Mİ?"

Tehditlerden bunalan kiracı Rıfat N, huzurunun kaçacağı korkusuyla yüzde 76 oranında zam yaptı ve kirası 2 bin TL'yi geçti.

Ancak yine de ev sahibinden kurtulamadı. Anlaşmış olmalarına rağmen bir zam daha isteyen ev sahibi Erhan D. kiracısının eşyasını kapıya koymakla, dahası ölümle tehdit etti.

"Sen evi boşaltma, bak ne oluyor? Kimse seni koruyamaz. Ben yasa falan tanımam. Seni devlet mi koydu buraya? Senin kafa nanik mi? Sen adamına denk geldin. Sen beni bileyle, sen film izle daha" şeklinde devletin belirlediği sınırları tanımadığını belirterek tehditlerine devam etti.

"EŞİM RUH GİBİ DOLAŞTI" DİYEREK ŞİKAYET ETTİ

Hayatından endişe eden kiracı Rıfat N. savcılığın kapısını çaldı.

Her tehdit sonrası can güvenliğinden endişe ettiği için eşiyle birlikte babasının yanına taşındığını belirten Rıfat N, "Düzenimiz bozuldu. Eşim daha fazla yıprandı, günlerce ruh gibi dolaştı.

Eve gidip gelirken korku yaşadı" sözlerine yer verdi.

Yasal haklarını hiçe sayan ve aile huzurunu kaçıran ev sahibinden şikayetçi oldu.

Tehdit dolu mesajları da savcılığa sundu.

Savcılık ev sahibinin şüpheli olarak ifadesinin alınması için emniyete yazı yazdı.

Kira anlaşmazlığı can aldı! Katliam... KİRA ANLAŞMAZLIĞI CAN ALDI! KATLİAM...
Kiracılara yol haritası KİRACILARA YOL HARİTASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA