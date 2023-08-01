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Sıcaklar daha da artacak mı? Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek?

A Haber
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Giriş: 01.08.2023 15:39
Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcak havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor?  Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Hangi bölgelerde sağanak ve sıcak etkili olması bekleniyor? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı İlker Koç anlattı.
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