01 Ağustos 2023, Salı
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Sıcaklar daha da artacak mı? Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek?
Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Sıcak havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor? Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Hangi bölgelerde sağanak ve sıcak etkili olması bekleniyor? Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı İlker Koç anlattı.