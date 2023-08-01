Son dakika: Galata Köprüsü'nde kaza! Cipiyle tramvay yoluna girdi: Seferler durdu
Son dakika haberleri... Galata Köprüsü'nde cip sürücüsü tramvay yoluna girerek mahsur kaldı. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar meydana geldi. Cipi sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Galata Köprüsü'nde bir aracın tramvay yoluna girmesi nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Eminönü'nden aktarmalı olarak yapılıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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