Eş değiştirme partisi skandalında yeni gelişme! O kafeye mühür vuruldu
İstanbul'da peşi sıra birbirinden rezil olaylar gündemden düşmüyor. Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı. Skandal görüntülerde mekanda çalışan olduğu anlaşılan bir kadın “Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor” ifadelerini kullanıyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen ekipler, kafeye mühür vurdu.
Cihangir'de bir mekanda 'speed dating' (hızlı flört) adı altında yapılan 'eş değiştirme partisi'ne ait görüntüler geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayınlandı.
'DÖRT DAKİKADA BİR EŞ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ'
Görüntülerde mekanda çalışan bir kadının "Erkekler yer değiştiriyor, kadınlar sabit kalıyor. Her dört dakikada bir ben zile basacağım ve erkekler bir sağa doğru hareket edecekler.
Ardından herkes iletişim kurduktan sonra müziğin sesini açıp serbest zamana geçiyoruz ve o zaman hoşlandığınız kişiyle iletişim kurabilirsiniz." ifadelerini kullandığı görüldü.
MEKANIN KAPISINA KİLİT VURULDU
Sosyal medyada büyük tepki çeken ahlaksız görüntülerin ardından Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti.
Resmi belgelerde 'şarküteri' olarak görünen mekan, ticari faaliyetten men edilerek kapısına kilit vuruldu.
SPEED DATİNG REZALETİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Yakalarında numaralar, önlerinde 'Aşk/Arkadaşlık/Hayır' seçeneklerinin bulunduğu kağıtlar vardır. Dört dakika boyunca sohbet ederler; karşılarındaki insandan dört dakikada aldıkları intibaya ve enerjiye göre –gizlice- seçeneklerden birini işaretlerler. Sonra ding dang dong! Zil çalar... Kadınların masası sabittir, erkekler yer değiştirir; yeni bir insanla tanışırsınız. Gecenin sonunda kağıtlar organizatörlerde toplanır. Karşılıklı olarak aşk-aşk ya da arkadaşlık-arkadaşlık seçeneğini işaretlemiş olanların iletişim bilgileri 24 saat sonra taraflara iletilir. Böylece isterlerse bir daha görüşebilirler.
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