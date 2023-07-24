İstanbul'da eş değiştirme partisi skandalı! Özel etkinlik adı altında ahlaksızlık
İstanbul'da peşi sıra birbirinden rezil olaylar gündemden düşmüyor. Dün İETT otobüsünde direk dansı yapanların ardından bugün de Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı. Skandal görüntülerde mekanda çalışan olduğu anlaşılan bir kadın “Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor” ifadelerini kullanıyor.
İstanbul son günlerde skandal olaylara şahit oluyor.
"Speed Dating" yani hızlı flört diye adlandırdıkları rezaletin görüntüleri de sosyal medyada yayıldı.
Mekanda çalıştığı anlaşılan kadın "Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu skandal için bir de Instagram hesabı açmışlar. Hesapta 'özel biletli etkinliktir' notu düşülürken bir de bu ahlaksızlık için bilet ücreti belirlemişler.
SPEED DATİNG REZALETİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Yakalarında numaralar, önlerinde 'Aşk/Arkadaşlık/Hayır' seçeneklerinin bulunduğu kağıtlar vardır. Dört dakika boyunca sohbet ederler; karşılarındaki insandan dört dakikada aldıkları intibaya ve enerjiye göre –gizlice- seçeneklerden birini işaretlerler. Sonra ding dang dong! Zil çalar... Kadınların masası sabittir, erkekler yer değiştirir; yeni bir insanla tanışırsınız. Gecenin sonunda kağıtlar organizatörlerde toplanır. Karşılıklı olarak aşk-aşk ya da arkadaşlık-arkadaşlık seçeneğini işaretlemiş olanların iletişim bilgileri 24 saat sonra taraflara iletilir. Böylece isterlerse bir daha görüşebilirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sivrisinek ısırığı ve kaşıntısını hayatınızdan söküp atacak! Yaz ayının kabusuna son! Tek bir damlası bile...
- YKS 2023 tercih takvimi | Üniversite tercihleri başladı mı, ne zaman? Ek puanlı yerleştirme nedir?
- Zalgiris - Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu Zalgiris Galatasaray maçı saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak?
- Gelinim Mutfakta bugün var mı? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak 2023?
- UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | GS, FB, BJK'nin ön eleme rakipleri kim oldu? 24 Temmuz Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayın!
- LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? MEB LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler...
- LGS'de komşu kayıt alanı nedir? 2023 MEB LGS Komşu kayıt alanındaki okullara nakil nasıl yapılır?
- LGS 2. EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | LGS 2. tercihler ne zaman, nasıl yapılır? MEB e-okul tercih ekranı!
- Yeni evleneceklere müjde! 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ! 2023 Evlilik kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları neler?
- Lise nakilleri ne zaman açılacak 2023? Lise nakilleri nasıl yapılır, şartları neler? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi başvuru ekranı!
- Kabine Toplantısı bugün var mı, saat kaçta yapılacak? 24 Temmuz Cumhurbaşkanlığı Kabine gündemi...
- Canan Karatay tarifini verdi! Bağışıklığı güçlendiriyor! Her bardağında şifa saklı! Osmanlı Padişahları...