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İstanbul'da eş değiştirme partisi skandalı! Özel etkinlik adı altında ahlaksızlık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2023 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
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İstanbul’da eş değiştirme partisi skandalı! Özel etkinlik adı altında ahlaksızlık

İstanbul'da peşi sıra birbirinden rezil olaylar gündemden düşmüyor. Dün İETT otobüsünde direk dansı yapanların ardından bugün de Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı. Skandal görüntülerde mekanda çalışan olduğu anlaşılan bir kadın “Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor” ifadelerini kullanıyor.

İstanbul son günlerde skandal olaylara şahit oluyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündemine düşen İETT otobüsündeki direk dansı rezaletinin ardından bu kez de İstanbul Cihangir'de bir mekanda eş değiştirme partisi yapıldığı ortaya çıktı.

"Speed Dating" yani hızlı flört diye adlandırdıkları rezaletin görüntüleri de sosyal medyada yayıldı.

Mekanda çalıştığı anlaşılan kadın "Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu skandal için bir de Instagram hesabı açmışlar. Hesapta 'özel biletli etkinliktir' notu düşülürken bir de bu ahlaksızlık için bilet ücreti belirlemişler.

SPEED DATİNG REZALETİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Yakalarında numaralar, önlerinde 'Aşk/Arkadaşlık/Hayır' seçeneklerinin bulunduğu kağıtlar vardır. Dört dakika boyunca sohbet ederler; karşılarındaki insandan dört dakikada aldıkları intibaya ve enerjiye göre –gizlice- seçeneklerden birini işaretlerler. Sonra ding dang dong! Zil çalar... Kadınların masası sabittir, erkekler yer değiştirir; yeni bir insanla tanışırsınız. Gecenin sonunda kağıtlar organizatörlerde toplanır. Karşılıklı olarak aşk-aşk ya da arkadaşlık-arkadaşlık seçeneğini işaretlemiş olanların iletişim bilgileri 24 saat sonra taraflara iletilir. Böylece isterlerse bir daha görüşebilirler.

İstanbul’da speed dating rezaleti! İSTANBUL'DA SPEED DATİNG REZALETİ!

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