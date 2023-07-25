Sakarya’da feci kaza! Turistleri taşıyan midibüse hafriyat kamyonu çarptı

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 8 turist yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tur otobüsünün dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen hafriyat kamyonunun, yavaşlamasına rağmen duramayarak otobüsün arka kısmına çarptığı görüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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