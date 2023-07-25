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40-45 dereceye yükselecek! Meteoroloji 2 gün için uyardı! Kavurucu sıcaklar devam edecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...

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Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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40-45 dereceye yükselecek! Meteoroloji 2 gün için uyardı! Kavurucu sıcaklar devam edecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...

"Havalar ne zaman serinleyecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yurt genelinde günlerdir süren sıcak hava dalgaları sebebiyle havaların serinleyeceği tarih vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava tahmininde o iki gün için uyarıda bulundu. İşte İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Afrika'dan gelen çöl sıcakları yurdu etkisi altına aldı. Kavurucu sıcaklar başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte olumsuz etki yarattı. Meteoroloji, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ise havaların serinleyece günü sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise bu 2 güne dikkat çekerek sıcaklığın tavan yapacağını bildirdi. İşte, 5 günlük hava tahmini...

KAVURUCU SICAKLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Serdar Yıldırım,geçen haftadan itibaren sıcaklıkların güney ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiğini, iç kesimlerde ise birkaç derece düştüğünü söyledi.

Yıldırım, "Salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıklarının yurtta 5 ila 10 derece artmasını bekliyoruz."

10 DERECE ARTACAK

Marmara, Ege ve Akdeniz'de çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece üzerine çıkıyor, 45 derecelere varan hava sıcaklıkları bekliyoruz. İç Anadolu ise perşembe günü maksimum sıcaklığa ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü İstanbul'da 37, Antalya'da 42, İzmir'de 43 derece sıcaklık beklendiğini bildiren Yıldırım, perşembe günü ise Ankara'da hava sıcaklığının 39 derece olacağının tahmin edildiğini aktardı.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU YAĞIŞLI

Yurdun kuzey doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun, Ordu çevrelerinde yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.

Yıldırım, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Kars, Ardahan çevrelerinde yaşayanların dikkatli olması uyarısında bulundu.

HAFTA SONU 10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının cuma günü batı ve kuzeybatıdan başlayarak azalacağını belirten Yıldırım, "Cumadan itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece düşecek. Mevsim normallerinin çok üzerinde olan sıcaklıklar mevsim normallerine, yer yer de altına düşüyor. Ankara'da hava sıcaklıkları hafta sonu, 39 dereceden 29 dereceye düşecek" diye konuştu.

Sıcaklıkların artması nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ila 16.00'da açık alanda bulunmamaları konusunda uyarılar yapıldı.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İSTANBUL

*25 Temmuz 2023 Salı: En yüksek 33, En düşük 22 derece

*26 Temmuz 2023 Çarşamba: En yüksek 37, En düşük 25 derece

*27 Temmuz 2023 Perşembe: En yüksek 27, En düşük 20 derece

*28 Temmuz 2023 Cuma : En yüksek 27, En düşük 19 derece

*30 Temmuz 2023 Cumartesi: En yüksek 28, En düşük 20 derece

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