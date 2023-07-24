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İstanbul’da speed dating (hızlı flört) rezaleti! Speed Dating nedir? Speed Dating ne demek?

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 16:41
Son dakika haberleri... İstanbul'da son günlerde art arda rezalet görüntüler kayda geçiyor.  İETT otobüsündeki direk dansı rezaleti daha gündemden düşmeden şimdi de Cihangir'de bir mekanda Speed Dating (hızlı flört) partisi yapıldığı ortaya çıktı. Skandal görüntülerde mekanda çalışan olduğu anlaşılan bir kadın “Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 4 dakikada bir yer değiştiriyor” ifadelerini kullanıyor.
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İstanbul’da speed dating rezaleti!
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