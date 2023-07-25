Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaptığı açıklamada Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. Saat 01.39'da yaşanan depremin derinliği 11.72 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
Saat 01.39'da yaşanan depremin derinliği 11.72 kilometre olarak ölçüldü.
DEPREMİN DETAYLARI
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