25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi...

Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
ABONE OL
Malatya’da 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yaptığı açıklamada Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. Saat 01.39'da yaşanan depremin derinliği 11.72 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 01.39'da yaşanan depremin derinliği 11.72 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA