Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Yeniden cezaevine girecek mi?

KADİR ŞEKER, YENİDEN TAHLİYE



Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2023'te, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay'ın onama kararı sonra Kadir Şeker, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun' kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde Kadınhanı ilçesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, 8 Haziran günü açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

AÇIK CEZAEVİNDE 5 YILIN ATINDA İNFAZI OLAN YARARLANACAK



Kadir Şeker, 15 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa içindeki Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna eklenen geçici madde kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek. Kadir Şeker'in Avukatı Mustafa Aladağ, müvekkilinin de diğer hükümlüler gibi çıkartılan yasadan faydalanacağını belirtti. Aladağ, şunları söyledi:



''Malumunuz 15 Temmuz 2023 tarihinde 7456 sayılı 'torba yasa' diye adlandırdığımız kanunumuz Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu bir nevi infaz affı. Bu kanunumuzun 15'inci maddesi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna geçici madde eklendi. Bu kanunda da Covid-19 izni nedeniyle açık cezaevinde kalan hükümlülerimiz izinli. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlardan, açık cezaevinde kalan süreleri 5 yıl ve aşağısı olanlar artık açık cezaevine dönmeyecekler. Bunların tamamı denetimli serbestlikle ayrılacak. Kadir Şeker de malumunuz cezası kesinleşti, açık cezaevinde infazına başlandı. İzin nedeniyle ayrıldı. Bildiğiniz üzere 46 aylık cezasını açık cezaevinde geçirmesi gereken süre var iken, 31 Temmuz'a kadar izinliydi. Tamamen madde kapsamına uyuyor. Kadir Şeker de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ilgili açık cezai müdürlüğüne müracaat edecek. O da denetimli serbestlikle ayrılacak. Dolayısıyla Kadir'in de açık cezaevinde kalmayacağını ifade edebilirim."