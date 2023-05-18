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Kadir Şeker kimdir, olayı nedir? Kadir Şeker yeni karar ne, açıklama geldi mi son dakika? Temmuz ayında...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023
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Kadir Şeker kimdir, olayı nedir? Kadir Şeker yeni karar ne, açıklama geldi mi son dakika? Temmuz ayında...

"Kadir Şeker yeni karar ne, açıklama geldi mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı.

"Kadir Şeker yeni karar ne, açıklama geldi mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı. Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir, yeniden cezaevine girecek mi?

KADİR ŞEKER SON DURUM NE?

Konya'da sevgilisini darp eden kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e verilen 10 yıl 10 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine dosya bir üst mahkeme olan 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dosyayı inceleyen heyet, 7 Temmuz günü Şeker'in tahliyesine karar verdi..

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Kadir Şeker 20 yaşındadır ve Konyalı'dır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçerken kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isteyen Kadir Şeker çıkan arbede esnasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklamıştı.

Şeker, o günden bu yana sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

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