Kadir Şeker kimdir, olayı nedir? Kadir Şeker yeni karar ne, açıklama geldi mi son dakika? Temmuz ayında...

"Kadir Şeker yeni karar ne, açıklama geldi mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 10 yıl 10 ay ceza alan Kadir Şeker'in cezası Yargıtay tarafından onandı. Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı nedir, yeniden cezaevine girecek mi?