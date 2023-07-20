Boy bos, Boy pos, Horon vurmak, Horon tepmek, Yeşilzeytin, yeşil zeytin, Çiğ börek, çi börek nasıl yazılır? TDK 2023 güncel doğru yazılışı
Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlük'ün 12. baskısıyla birlikte bazı sözcüklerin yazımı güncellendi. Örneğin, "Boy bos" kelimesi artık "Boy pos" şeklinde yazılırken, "Yeşilzeytin" kelimesi ise "yeşil zeytin" olarak yazılıyor. Kullanıcılar yazılışları güncellenen kelimelerin detaylarını araştırıyor. İşte Boy bos, boy pos, horon vurmak, horon tepmek, yeşilzeytin, yeşil zeytin, çiğ börek, çi börekTDK 2023 güncel doğru yazılışı...
TDK 2023 güncel doğru yazılışı aratılanlar arasında yerini aldı. Çünkü Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlük'ün 12. baskısıyla birlikte bazı kelimelerin yazımını güncelledi. İşte o kelimeler ve güncel doğru yazımları...
12. baskı Türkçe Sözlük, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor.
İşte o sözcükler:
Kayyum (eski)- Kayyım (yeni)
Unvan (eski)- Ünvan (yeni)
Çiğ börek (eski)- Çi biren (yeni)
Doğubeyazıt (eski)- Doğubayazıt (yeni)
Horon vurmak (eski)- Horon tepmek (yeni)
Yeşilzeytin (eski)- Yeşil zeytin (yeni)
Marmara Ereğlisi (eski)- Marmaraereğlisi (yeni)
Yakan top (eski)- Yakantop (yeni)
Kümeden düşmen (eski)- Küme düşmek (yeni)
Yeşilsoğan (eski) - Yeşil soğan (yeni)
Sultan efendi (eski)- Sultanefendi (yeni)
Akzambak (eski)- Ak zambak (yeni)
Yeşilbiber (eski)- Yeşil biber (yeni
Boy bos (eski)- Boy pos (yeni)
Pilili (eski) - Pileli (yeni)
Yürük (eski) - Yörük (yeni)
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- Boy bos, Boy pos, Horon vurmak, Horon tepmek, Yeşilzeytin, yeşil zeytin, Çiğ börek, çi börek nasıl yazılır? TDK 2023 güncel doğru yazılışı
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