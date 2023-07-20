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Kharoon sıcakları kapıya dayandı! Yanıyorduk şimdi kavrulacağız | Meteoroloji yayınladı: Bu haritaya bakmadan plan yapmayın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Kharoon sıcakları kapıya dayandı! Yanıyorduk şimdi kavrulacağız | Meteoroloji yayınladı: Bu haritaya bakmadan plan yapmayın

Günlerdir ülkemizde etkili olan çöl sıcaklıkları devam ederken yeni bir sıcak hava dalgası kapıya dayandı. Bu kez Kharoon sıcakları yurdu etkisi altına alacak. Uzmanlar İstanbul da dâhil olmak üzere birçok ilde hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağını açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı.

Günlerdir ülkemizde etkili olan çöl sıcaklıkları devam ederken yeni bir sıcak hava dalgası kapıya dayandı. Uzmanlar "Kharoon" sıcakları için uyarı yaptı. İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve güney kesimleri için uyarılar üst üste geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, dün itibarıyla tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

Hava sıcaklığı yarın yurt genelinde kritik seviyeye ulaşacak. Uzmanlar İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hisseedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmininde bulundu. Söz konusu sıcaklık artışında kalabalık kentlerdeki yoğun araç ve makine kullanımı, sanayileşme gibi sebeplerin etkili olacağı belirtildi.

Ege Bölgesinde de güneş bolca görülüyor. İzmir'de 38, Denizli'de 40, Muğla'da 39, Afyonkarahisar'da 33 derecelik sıcaklık ölçülüyor. Bu sıcaklıklara Cuma günü 1-2 derece daha ekleniyor. Akdeniz Bölgesinde Antalya çevrelerinde sıcaklık 40 derece üzerinde seyrediyor. Adana'da 35, Kahramanmaraş'ta 39, Hatay'da ise 33 derecelik sıcaklık ölçülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI

20 TEMMUZ PERŞEMBE

21 TEMMUZ CUMA

22 TEMMUZ CUMARTESİ

23 TEMMUZ PAZAR

24 TEMMUZ PAZARTESİ

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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