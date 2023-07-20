Kharoon sıcakları kapıya dayandı! Yanıyorduk şimdi kavrulacağız | Meteoroloji yayınladı: Bu haritaya bakmadan plan yapmayın
Günlerdir ülkemizde etkili olan çöl sıcaklıkları devam ederken yeni bir sıcak hava dalgası kapıya dayandı. Bu kez Kharoon sıcakları yurdu etkisi altına alacak. Uzmanlar İstanbul da dâhil olmak üzere birçok ilde hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağını açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı.
Günlerdir ülkemizde etkili olan çöl sıcaklıkları devam ederken yeni bir sıcak hava dalgası kapıya dayandı. Uzmanlar "Kharoon" sıcakları için uyarı yaptı. İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve güney kesimleri için uyarılar üst üste geldi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, dün itibarıyla tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.
Hava sıcaklığı yarın yurt genelinde kritik seviyeye ulaşacak. Uzmanlar İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hisseedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmininde bulundu. Söz konusu sıcaklık artışında kalabalık kentlerdeki yoğun araç ve makine kullanımı, sanayileşme gibi sebeplerin etkili olacağı belirtildi.
Ege Bölgesinde de güneş bolca görülüyor. İzmir'de 38, Denizli'de 40, Muğla'da 39, Afyonkarahisar'da 33 derecelik sıcaklık ölçülüyor. Bu sıcaklıklara Cuma günü 1-2 derece daha ekleniyor. Akdeniz Bölgesinde Antalya çevrelerinde sıcaklık 40 derece üzerinde seyrediyor. Adana'da 35, Kahramanmaraş'ta 39, Hatay'da ise 33 derecelik sıcaklık ölçülüyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI
20 TEMMUZ PERŞEMBE
24 TEMMUZ PAZARTESİ
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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