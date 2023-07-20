Kharoon sıcakları kapıya dayandı! Yanıyorduk şimdi kavrulacağız | Meteoroloji yayınladı: Bu haritaya bakmadan plan yapmayın

Hava sıcaklığı yarın yurt genelinde kritik seviyeye ulaşacak. Uzmanlar İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde hisseedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkacağı tahmininde bulundu. Söz konusu sıcaklık artışında kalabalık kentlerdeki yoğun araç ve makine kullanımı, sanayileşme gibi sebeplerin etkili olacağı belirtildi.

Ege Bölgesinde de güneş bolca görülüyor. İzmir'de 38, Denizli'de 40, Muğla'da 39, Afyonkarahisar'da 33 derecelik sıcaklık ölçülüyor. Bu sıcaklıklara Cuma günü 1-2 derece daha ekleniyor. Akdeniz Bölgesinde Antalya çevrelerinde sıcaklık 40 derece üzerinde seyrediyor. Adana'da 35, Kahramanmaraş'ta 39, Hatay'da ise 33 derecelik sıcaklık ölçülüyor.