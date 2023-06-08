08 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kadir Şeker tahliye mi oldu, serbest mi kaldı son dakika? Kadir Şeker kimdir, yeni karar ne?

Kadir Şeker tahliye mi oldu, serbest mi kaldı son dakika? Kadir Şeker kimdir, yeni karar ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2023 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
ABONE OL
Kadir Şeker tahliye mi oldu, serbest mi kaldı son dakika? Kadir Şeker kimdir, yeni karar ne?

"Kadir Şeker tahliye mi oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. 10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklan Şeker hakkında yeni karar çıktı. İşte, Kadir Şeker son dakika haberler...

Son dakika..."Kadir Şeker serbest mi kaldı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Şeker'in 10 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Peki, Kadir Şeker cezaevinden çıktı mı? İşte, detaylar...

SERBEST KALDI!

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası onandıktan sonra tekrar tutuklanan Kadir Şeker (22), açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli olarak tahliye edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü sırada, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' nedeniyle işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayladı.

Bunun üzerine dosya temyiz için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen kararı bozdu.

Kararı bozma gerekçesinde ise ''Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklanan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA