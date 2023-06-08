Kadir Şeker tahliye mi oldu, serbest mi kaldı son dakika? Kadir Şeker kimdir, yeni karar ne?

Son dakika..."Kadir Şeker serbest mi kaldı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Şeker'in 10 yıl 10 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Peki, Kadir Şeker cezaevinden çıktı mı? İşte, detaylar...