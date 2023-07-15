15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Türk Bayrağı asıldı

Turunç, "Bayrağımızı hainler indirmesin diye hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimizi hatırlayacağız. Zaten hiç unutmadık. Gazilerimizi hatırlayacağız. Burada asacağımız bayrak bu topraklarda binlerce yıl, toprağın her coğrafyasında olduğu gibi binlerce yıl göklerde dalgalanacak. Çünkü bu bayrak, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın sembolüdür. Şehitlerimiz de o mana ve ruhu bildikleri için hayatlarını seve seve ortaya koydular. Şehitlerimize ve yakınlarına söz veriyoruz; bayrak asla inmeyecek. Vatan bölünmeyecek ve bu millet asla esir olamayacak. Bağımsızlık ve özgürlüğünü sürdürerek örnek bir millet olarak yoluna devam edecek" diye konuştu.