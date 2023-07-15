Bisikletle dünya turuna çıktı bir daha haber alınamadı: Interpol bile devrede!

Bisikletle bir yere gidip otursun, etrafa bakınca içi açılıyordu. Evde asla tutamazdık, Türkiye'nin her yerini bisikletle gezdi. Ona toplu taşıma kartı veriyordum, hiçbir zaman toplu taşıma kullanmıyordu. Bir yere giderken ben otobüsle gidiyordum, o bisikletle geliyordu.

En son giderken 'Ben gidiyorum Allah'a ısmarladık' dedi. Kendisine bir rota oluşturmuş, bizlere de verdi o rotayı. 'Beni buradan takip edersiniz' dedi. Benim oğlumun başına bir şey geldi, ya da oğlumun nüfus kağıdını veya pasaportunu aldılar veyahut vizesi bitti. Kaldı oğlum oralarda" ifadelerini kullandı.