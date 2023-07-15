Bisikletle dünya turuna çıktı bir daha haber alınamadı: Interpol bile devrede!
Bursa’da yaşayan Soydan Karasinan geçen yıl Mayıs ayında bisikleti ile dünya turuna çıktı. Ailesiyle vedalaşıp yollara çıkan Karasinan, 1 yıldır evine dönmedi. Annesinin başvurusu üzerine Interpol de düğmeye bastı. Soydan Karasinan ile ilgili o detay ise dikkat çekti...
Bisiklet turuna çıktı bir daha haber alınamadı... Bursa'da 50 yaşındaki Soydan Karasinan, bisiklet ile dünya turuna çıkma kararı aldı.
Daha öncesinde bisiklet ile Türkiye'de çeşitli illere giden Karasinan'ın tek hayali ise Alaska'ydı. Hayalini gerçekleştirmek için de geçtiğimiz yıl mayıs ayında ailesiyle vedalaştı. Bursa'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine doğru bisikleti ile yola çıktı. Yolda 1 ay boyunca ailesi ile telefon görüşmesi yaptı.
Son görüşmesinde annesi Nevriye Güvenç'e "Anne, internetim bitiyor ben Alaska'ya varmak üzereyim. Oraya varınca internetimi güncelleyeceğim sonra yine konuşuruz" diyen Soydan Karasinan'dan bir daha haber alınamadı.
O günden beri oğlundan haber alamayan Nevriye Güvenç, soluğu karakolda kaldı. Oğlu için kayıp başvurusu yaptı.
Nevriye Güvenç "Dağları, tepeleri bisikletiyle gezmeyi çok seviyordu. Asla toplu taşımaya bindiremiyorduk. Uçağa bile binmiyordu. Bir yere giderken 'Siz gidin ben bisikletle 1 ay sonra da olsa gelirim' diyordu. Yolda arkadaşlarıyla beraber gezmeyi çok seviyordu. Romanya'da rahmetli babası vardı, onu görmeye bisikletle gidiyordu. Bana en son 'Yaşım 50 oldu, son olarak Alaska'yı göreceğim' dedi.
Yola çıktı, 1 ay konuştuk bir daha da görüşemedik. Yola çıkarken bana biraz dargındı, beni evine çağırdı görüşmek için. Ben gidemedim, gitseydim onu ikna ederdim. Bana dargın olarak yola çıktı. Sara hastasıydı. İlaçlar kullanıyordu. Gezmeyi ve hayatın tadını çıkarmayı çok seviyordu.
Bisikletle bir yere gidip otursun, etrafa bakınca içi açılıyordu. Evde asla tutamazdık, Türkiye'nin her yerini bisikletle gezdi. Ona toplu taşıma kartı veriyordum, hiçbir zaman toplu taşıma kullanmıyordu. Bir yere giderken ben otobüsle gidiyordum, o bisikletle geliyordu.
En son giderken 'Ben gidiyorum Allah'a ısmarladık' dedi. Kendisine bir rota oluşturmuş, bizlere de verdi o rotayı. 'Beni buradan takip edersiniz' dedi. Benim oğlumun başına bir şey geldi, ya da oğlumun nüfus kağıdını veya pasaportunu aldılar veyahut vizesi bitti. Kaldı oğlum oralarda" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak 2023? AÖF yaz okulu sınavları online mı, yüz yüze mi?
- 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis'ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...
- 15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün metrobüs, metro, İETT, vapur ücretsiz mi, bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...
- 15 Temmuz'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı, kapalı mı? Bugün eczaneler açık mı?
- YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2023? YKS 2023 sonuçları bu hafta, erken açıklanır mı?
- ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023! EBYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması! YKS 2023 tercih sıralaması...
- AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları online, yüz yüze mi olacak?
- 15 TEMMUZ MESAJLARI RESİMLİ SÖZLÜ! 15 Temmuz anlamlı, duygusal, yeni, yazılı ve resimli ve Türk Bayrağı görselleri - mesajları...
- Mauro İcardi'ye kötü haber! Wanda Nara losemi olduğu iddiası kafa karıştırdı! Tam oldu derken Galatasaray'a transferi askıya...
- AUSTRIA WIEN GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Austria Wien Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Emekliye zamlı promosyon tablosu netleşti! %25 zam + ek ödeme sonrası güncellendi! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar emekliler...
- Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Tarımsal destekleme ne zaman yatacak?