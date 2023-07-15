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Bisikletle dünya turuna çıktı bir daha haber alınamadı: Interpol bile devrede!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.07.2023 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023
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Bisikletle dünya turuna çıktı bir daha haber alınamadı: Interpol bile devrede!

Bursa’da yaşayan Soydan Karasinan geçen yıl Mayıs ayında bisikleti ile dünya turuna çıktı. Ailesiyle vedalaşıp yollara çıkan Karasinan, 1 yıldır evine dönmedi. Annesinin başvurusu üzerine Interpol de düğmeye bastı. Soydan Karasinan ile ilgili o detay ise dikkat çekti...

Bisiklet turuna çıktı bir daha haber alınamadı... Bursa'da 50 yaşındaki Soydan Karasinan, bisiklet ile dünya turuna çıkma kararı aldı.

Daha öncesinde bisiklet ile Türkiye'de çeşitli illere giden Karasinan'ın tek hayali ise Alaska'ydı. Hayalini gerçekleştirmek için de geçtiğimiz yıl mayıs ayında ailesiyle vedalaştı. Bursa'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletine doğru bisikleti ile yola çıktı. Yolda 1 ay boyunca ailesi ile telefon görüşmesi yaptı.

Son görüşmesinde annesi Nevriye Güvenç'e "Anne, internetim bitiyor ben Alaska'ya varmak üzereyim. Oraya varınca internetimi güncelleyeceğim sonra yine konuşuruz" diyen Soydan Karasinan'dan bir daha haber alınamadı.

O günden beri oğlundan haber alamayan Nevriye Güvenç, soluğu karakolda kaldı. Oğlu için kayıp başvurusu yaptı.

Nevriye Güvenç "Dağları, tepeleri bisikletiyle gezmeyi çok seviyordu. Asla toplu taşımaya bindiremiyorduk. Uçağa bile binmiyordu. Bir yere giderken 'Siz gidin ben bisikletle 1 ay sonra da olsa gelirim' diyordu. Yolda arkadaşlarıyla beraber gezmeyi çok seviyordu. Romanya'da rahmetli babası vardı, onu görmeye bisikletle gidiyordu. Bana en son 'Yaşım 50 oldu, son olarak Alaska'yı göreceğim' dedi.

Yola çıktı, 1 ay konuştuk bir daha da görüşemedik. Yola çıkarken bana biraz dargındı, beni evine çağırdı görüşmek için. Ben gidemedim, gitseydim onu ikna ederdim. Bana dargın olarak yola çıktı. Sara hastasıydı. İlaçlar kullanıyordu. Gezmeyi ve hayatın tadını çıkarmayı çok seviyordu.

Bisikletle bir yere gidip otursun, etrafa bakınca içi açılıyordu. Evde asla tutamazdık, Türkiye'nin her yerini bisikletle gezdi. Ona toplu taşıma kartı veriyordum, hiçbir zaman toplu taşıma kullanmıyordu. Bir yere giderken ben otobüsle gidiyordum, o bisikletle geliyordu.

En son giderken 'Ben gidiyorum Allah'a ısmarladık' dedi. Kendisine bir rota oluşturmuş, bizlere de verdi o rotayı. 'Beni buradan takip edersiniz' dedi. Benim oğlumun başına bir şey geldi, ya da oğlumun nüfus kağıdını veya pasaportunu aldılar veyahut vizesi bitti. Kaldı oğlum oralarda" ifadelerini kullandı.

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