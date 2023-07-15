Van Gölü’nde yasak sona erdi: Balıkçılar ağlarını suya bıraktı

"KURAKLIK BALIKLARI DA ETKİLEDİ"

Van Gölü kıyısındaki Yaylıyaka Mahallesi'nde yıllardır balıkçılıkla uğraşan Ahmet Çıkla, "İnci kefali için başlatılan 3 aylık av yasağı sona erdi. Biz de bu av yasağı sürecinde teknelerimizin bakım ve onarımlarını yapıp hazırlıklarımızı tamamladık. Artık yeni sezonun başlamasıyla birlikte teknelerimizi suya indirdik. Umarız bereketli bir sezon geçiririz. Gerçi bu yıl kuraklık nedeniyle balığın göçünü gerçekleştirdiği dereler kurudu. Kuraklık balıkları da etkiledi. Biz yine de bereketli bir sezon umuyoruz" diye konuştu.