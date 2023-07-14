Urla ve Bodrum'da makilik alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... İzmir’in Urla ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde makilik alanda yangın çıktı. Her iki yangına da hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Urla’daki yangın kontrol altına alınırken, Bodrum’da alevlerle mücadele sürüyor.
Urla'daki yangın 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, Bodrum'daki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'in Urla ilçesinde saat 13.30'da çıkan yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 4 helikopter, 2 uçak ile havadan, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale edildi.
Demircili Mahallesi'ndeki makilikte, çıkan yangın 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
BİR YANGIN HABERİ DE BODRUM'DAN
Urla'daki yangın haberinin ardından bir yangın haberi de Muğla'nın Bodrum ilçesinden geldi.
Milas-Bodrum karayolu havalimanı kavşağında saat 14.40 sıralarında yol kenarındaki otların tutuşması ile yangın başladı.
Karayolu kenarında başlayan ve ormana sıçrayan yangın sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde hava araçları kalkış yaptı.
Helikopterlerin yanı sıra havalimanına yakın bölgelerde konuşlanan arazöz ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.
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