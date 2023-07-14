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İstanbul’da 19 yaşındaki genç vahşice katledilmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.07.2023 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
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İstanbul’da 19 yaşındaki genç vahşice katledilmişti! Son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir evde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş halde cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nuh Kasadar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni öncesi konuşan acılı baba Mustafa Kasadar, “Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız birşey yoktu. Allah'tan geldi teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir” dedi.

Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı.

Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü.

"BİZİ ÜZEN HUNHARCA ÖLDÜRÜLMESİDİR"

Cenaze töreni öncesi konuşan Mustafa Kasadar, "Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir.

Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız birşey yoktu. Allah'tan geldi teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir. Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi.

Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka birşey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık" diye konuştu.

Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan'daki Necatibey Mezarlığına götürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bağlı Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti.

GAZETECİ-YAZAR MUSTAFA KASADAR'IN OĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kimik tespiti yapılan cesedin Ravza Yayınları Sahibi Gazeteci Yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nur Kasadar olduğu ortaya çıktı. Kasadar'ın Pazartesi günü ortadan kaybolduğu ve kaçırıldığı öne sürüldü.

1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına alırken, şüphelinin Kasadar'ın ailesinin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan H. Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dondurucudaki cesedin detayları ortaya çıktı DONDURUCUDAKİ CESEDİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
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