Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.
Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.
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