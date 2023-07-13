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İstanbullu vatandaş yine mağdur! Metro arızalandı yolcular raylarda yürüdü | İBB'li yetkililerden basına engel: Rezaleti önlemeye çalıştılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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İstanbullu vatandaş yine mağdur! Metro arızalandı yolcular raylarda yürüdü | İBB’li yetkililerden basına engel: Rezaleti önlemeye çalıştılar

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbullu vatandaşlar bir kez daha mağduriyeti yaşadı. Toplu ulaşımda yaşanan İETT kazaları yanında ulaşımdaki aksaklıklar mega kentte yakışık olmayan görüntüleri beraberinde getirdi. Geçen hafta Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle vatandaşlar araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürümüştü. Bu kez de Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, elektrik arızası sebebiyle seferlerde aksama yaşandı. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştiriliyor. Öte yandan vatandaşların iş çıkışı eve dönme saatinde ulaşımda yaşadığı rezaleti gözler önüne sermek isteyen basın mensuplarını İBB’li yetkililer engellemeye çalıştı.

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir kez daha başarısız yönetimi ile gündem olmayı başardı. Öyle ki İstanbul'da son 4 senedir bir klasik haline dönen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları adeta canından bezdirdi.

YOLCULAR RAYLARDA YÜRÜDÜ!

İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.

İSTANBULLU VATANDAŞIN ÇİLESİ BİTMİYOR!

Geçen hafta yaşanan mağduriyetin ardından bugün de akşam saatlerinde İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda elektrik arızası meydana geldi.

Arızanın ardından seferler, Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaya başladı.

Seferlerin, Yıldız-Nurtepe ve Nurtepe-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle gecikmeler yaşanırken, yolcular Nurtepe istasyonunda dakikalarca metronun gelmesini bekledi.

Yaşanan arıza nedeniyle Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi.

BASINA ENGEL! REZALETİ ÖNLEMEYE ÇALIŞTILAR

İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda, elektrik arızası nedeniyle seferlerde yaşanan aksamalar vatandaşa zorlu anlar yaşattı. Gecikmeli yapılan seferler, Nurtepe'den her iki yöne aktarmalı olarak gerçekleştirildi.

Ancak vatandaşların iş çıkışı eve dönme saatinde ulaşımda yaşadığı rezaleti gözler önüne sermek isteyen basın mensuplarını İBB'li yetkililer engellemeye çalıştı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ!

Duraktaki güvenlik görevlileriyle tartışan bazı yolcular, "Bu işi beceremiyorsunuz, yürütemiyorsunuz. 'Biz yapamıyoruz bu işi.' deyin." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

İşte İstanbullunun çilesi...

İmamoğlu İstanbullu vatandaşı bezdirdi İMAMOĞLU İSTANBULLU VATANDAŞI BEZDİRDİ
Metro hattında teknik arıza METRO HATTINDA TEKNİK ARIZA
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