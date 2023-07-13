Kırıkkale’de tarlada dehşet! Kamyoneti üzerlerine sürdü: Ölü ve yaralılar var
Dehşete düşüren olay Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana geldi. Tarlada husumetlileri tarafından üzerlerine kamyonet sürülen 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kırıkkale'de yaşanan olay, Delice ilçesine bağlı Evliyalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan 51 yaşındaki K.D. ile 25 yaşındaki İ.K. arasında tartışma yaşandı. Aradan bir süre sonra tarlaya gelen İ.K., husumetlisi olan K.D.'yi önce tabanca ile tehdit etti ardından da üzerlerine sürdüğü kamyonetle 6 kişiyi yaraladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan A.A., Y.D. ve K.D., G.D., K.K. ve İ.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 74 yaşındaki A.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. Torba Yasa müjdesi geldi! 7 madde için detaylar belli oldu! EYT staj sigortası, 2000 sonrasına kısmi kademeli emeklilik, Bağkur tescil affı…
- AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman 2023? Açık Lise sınavları 3. dönem online mı, yüz yüze mi olacak?
- Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman başlayacak? Öğrencilere vergisiz cep telefonu yaş şartı açıklandı mı?
- MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ mülakatları hangi tarihte açıklanacak?
- 2022-2023 Süper Kupa finali ne zaman, nerede oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa final maçı tarihi açıklandı mı?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 14 Temmuz 2023 yarım gün mü? 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel kurumlar tatil mi?
- SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...
- Ücretsiz müzekart nasıl alınır 2023? Müzekart GNS kimlere verilir, şartları neler? ÜCRETSİZ MÜZEKART BAŞVURU EKRANI!
- 3600 kısmi emeklilik son dakika detayı çıktı! 2000 - 2008 - 2014 sonrasına kesin tablo geldi! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş çizelgesi...
- 15 Temmuz kargolar açık mı 2023? 15 Temmuz Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo bugün çalışıyor mu?
- Gelinim Mutfakta 13 Temmuz 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Siroz nedir, neden olur? Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz tedavisi var mı? 3. derece siroz belirtileri...