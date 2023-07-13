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Kırıkkale’de tarlada dehşet! Kamyoneti üzerlerine sürdü: Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
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Kırıkkale’de tarlada dehşet! Kamyoneti üzerlerine sürdü: Ölü ve yaralılar var

Dehşete düşüren olay Kırıkkale'nin Delice ilçesinde meydana geldi. Tarlada husumetlileri tarafından üzerlerine kamyonet sürülen 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de yaşanan olay, Delice ilçesine bağlı Evliyalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan 51 yaşındaki K.D. ile 25 yaşındaki İ.K. arasında tartışma yaşandı. Aradan bir süre sonra tarlaya gelen İ.K., husumetlisi olan K.D.'yi önce tabanca ile tehdit etti ardından da üzerlerine sürdüğü kamyonetle 6 kişiyi yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan A.A., Y.D. ve K.D., G.D., K.K. ve İ.K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi altına alınan 74 yaşındaki A.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın şüphelisi İ.K. ise savcı talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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