Kırıkkale’de tarlada dehşet! Kamyoneti üzerlerine sürdü: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'de yaşanan olay, Delice ilçesine bağlı Evliyalı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde çiftçilik yapan 51 yaşındaki K.D. ile 25 yaşındaki İ.K. arasında tartışma yaşandı. Aradan bir süre sonra tarlaya gelen İ.K., husumetlisi olan K.D.'yi önce tabanca ile tehdit etti ardından da üzerlerine sürdüğü kamyonetle 6 kişiyi yaraladı.