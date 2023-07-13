Ordu’da 20 yaşındaki gencin feci sonu! Önce motosikletten düştü sonra otomobil çarptı; hastane yolunda hayatını kaybetti
Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde Ordu'da meydana geldi. Sollama esnasında motosikletten düşen 20 yaşındaki Ozan Atalay'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, ambulansta hayatını kaybetti. İşte kan donduran olayın detayları...
Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşanan kaza, dün akşam saatlerinde Çerli Mahallesi'nde meydana geldi. Ozan Atalay, iddiaya göre motosikleti ile önündeki aracı sollamak istedi.
Bu sırada dengesini kaybedip, düşen Atalay'a, karşı yönden gelen 26 yaşındaki B.Z. idaresindeki otomobil çarptı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
Perşembe Devlet Hastanesi'nde danışman olarak çalışan Ozan Atalay, ambulansta hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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