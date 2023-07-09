Sosyal medyada namaz ile alay eden alçak güvenlik görevlisi Devran Yalçın için skandal karar! Serbest bırakıldı

Özel güvenlik görevlisi kıyafeti ile namaz ile alay eden Devran Yalçın, sosyal medyada paylaştığı "namaz kılma" videosu nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla videoda görülen Devran Yalçın gözaltına alınmıştı.