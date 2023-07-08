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Namazla alay eden şahıs hakkında soruşturma

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Namazla alay eden şahıs hakkında soruşturma

Sosyal medyada üzerinde güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahsın namazla alay ederek video çekmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı.

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