09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Oltasını kurtarmak için gölete girdi! 5 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı

Oltasını kurtarmak için gölete girdi! 5 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2023
ABONE OL
Oltasını kurtarmak için gölete girdi! 5 saatlik çalışmanın ardından cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’da Seymenli Gölet'inde sabah saatlerinde oltasını kurtarmak için suya girdiği esnada boğulan vatandaşın cansız bedenine 5 saatlik çalışma sonucunda ulaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA