İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarına ilişkin flaş açıklama
Sözcü, Birgün, Cumhuriyet gibi birçok fondaş medya kuruluşu İstanbul'da ekmeğin gramajının düşürülerek, fiyatının 8 TL'ye yükseltildiğini iddia etmişti. İstabul Valiliğinden yapılan açıklama ile "ekmeğe zam" haberleri yalanlandı.
CHP yandaşı medyanın bir iddiası daha yalan çıktı.
Ekmeğin gramajının 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olduğu iddia edilmiş, simit ve poğaçanın 10 TL, açmanın ise 12 TL'den satılacağı yalan haberler öne sürülmüştü.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verildi.
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