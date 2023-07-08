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İstanbul Valiliği'nden ekmek fiyatlarına ilişkin flaş açıklama

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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İstanbul Valiliği’nden ekmek fiyatlarına ilişkin flaş açıklama

Sözcü, Birgün, Cumhuriyet gibi birçok fondaş medya kuruluşu İstanbul'da ekmeğin gramajının düşürülerek, fiyatının 8 TL'ye yükseltildiğini iddia etmişti. İstabul Valiliğinden yapılan açıklama ile "ekmeğe zam" haberleri yalanlandı.

CHP yandaşı medyanın bir iddiası daha yalan çıktı.

İstanbul'da ekmek, simit ve poğaça fiyatlarına zam geldiği iddia edilmişti.

Ekmeğin gramajının 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olduğu iddia edilmiş, simit ve poğaçanın 10 TL, açmanın ise 12 TL'den satılacağı yalan haberler öne sürülmüştü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, kentteki ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basında ve sosyal medyada haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gram ekmek 5 liradan satılmaktadır." bilgisi verildi.

CHP yandaşı medyanın hedefi yine A Haber CHP YANDAŞI MEDYANIN HEDEFİ YİNE A HABER

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