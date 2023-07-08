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İstanbul Valiliği’nden ekmek fiyatı açıklaması: Zam yapılmadı

A Haber
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Giriş: 08.07.2023 14:29
İstanbul'da ekmeğin gramajının 230 grama düşürülerek, fiyatının 8 TL'ye yükseltildiği iddiaları üzerine İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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