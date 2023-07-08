Türkiye'nin en zehirlisi... Tavuk kümesine girdi
YAŞAM İHA
Tunceli'de tavuk kümesine girerek bir tavuğu zehirleyen koca engerek, doğa koruma ve milli parklar görevlisi tarafından kümesten çıkarılarak doğal ortamına salındı.
Olay, Tunceli merkeze bağlı Aktuluk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tavuk kümesinde koca engerek gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipte yer alan doğa koruma görevlisi Murat Özel, yılan yakalama maşasıyla engereği bulunduğu alandan çıkarmaya çalıştı.
Engereğin direnmesi ve kümesin dar olması sebebiyle Özel, yılanı kuyruğundan tutarak kovaya koydu.
Yaklaşık 2 metre boyundaki koca engerek, doğa koruma görevlisi tarafından yeniden doğal ortamına salındı.
Koca engerek, Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak biliniyor ve son zamanlarda Tunceli'de sık sık görülüyor.
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