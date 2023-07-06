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Sağanak yağış yolda! Meteoroloji il il uyardı! Bu sefer kuvvetli geliyor...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
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Sağanak yağış yolda! Meteoroloji il il uyardı! Bu sefer kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilin sağanak yağışa teslim olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre Eskişehir'in kuzey ile batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İZMİR ÇEVRESİNDE DE BEKLENİYOR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Beydağ, Kiraz ve Ödemiş ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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