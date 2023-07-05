Uzman isimden çarpıcı deprem analizi: Türkiye, yılın ilk yarısında yaklaşık 53 bin kez sallandı

Yılın altı ayında meydana gelen depremleri il bazında değerlendiren Özmen, "En fazla deprem 15 bin 866 deprem ile Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Kahramanmaraş'ı 11 bin 199 deprem ile Malatya, 4 bin 543 deprem ile Adıyaman, 3 bin 508 deprem ile Adana ve 2 bin 721 deprem ile Hatay izledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 11 il dışındaki diğer illerde ise en fazla deprem, 1378 sarsıntıyla Çanakkale'de, 1281 ile Muğla'da ve 954 ile de İzmir'de yaşandı." ifadelerini kullandı.

AFET YÖNETİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI ÖNERİSİ

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özmen, 6 Şubat'ta art arda meydana gelen bu büyüklükteki depremlerin dünyada örneğinin görülmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu iki büyük depremden edinilen derslerin, dünyada ve ülkemizde bilimsel ve kurumsal gelişmelerin enine boyuna tartışılacağı bir deprem şurasında ele alınması çok yararlı olacaktır. Böylece, depreme dirençli bir Türkiye yaratmanın yol haritası, son gelişmeler dikkate alınarak belirlenmiş olacaktır. Ayrıca Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Bakanlığının kurulması da çalışmaların çok daha etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır."