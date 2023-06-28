AĞIZDA DAĞILAN KAVURMA TARİFİ | Dana etinden yumuşak kavurma nasıl yapılır? İşte kurban etine lezzet katan sır gibi tarif...
"Saç kavurma nasıl yapılır?" sorusunun cevabı Kurban Bayramı itibarıyla merak konusu oldu. Kurban ibadeti yerine getirilirken, günün en çok araştırılanları arasında kurban etinden kavurma tarifi yer aldı. Lezzetli, en kolay ve lokum kıvamında bayram kavurması tarifini sizler için derledi. Peki, bayram kavurması nasıl yapılır? İşte kurban etinden en leziz saç kavurma tarifi ve yapılışı....
"Kurban kavurması nasıl pişirilir?" sorusunun cevabı araştırma konusu oldu. Kurban ibadetini yerine getirenler, kurban kesildikten sonra ikram edilmek için hazırlanacak olan et kavurmasının bazı püf noktaları bulunuyor. İşte ağızda dağılan sade et kavurma tarifi ve yapılışı...
ET KAVURMASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
500 gram kuşbaşı dana eti
1 adet soğan
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber
1 su bardağı sıcak su
SADE ET KAVURMA NASIL YAPILIR?
Çelik bir tencereyi iyice ısıtın ve etleri tencereye alın.
Etler suyunu çekip tekrar salana dek yüksek ateşte kavurun.
Etler kavrulurken soğanı küp küp doğrayın ve suyunu çekmiş olan etlere ekleyin.
Zeytinyağını da gezdirin ve 3 dakika kadar bu şekilde kavurun. Daha sonra üzerine tereyağını ekleyin.
Ardından kaynar suyu ekleyin. Karıştırın ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakın.
Etler iyice yumuşayana dek yaklaşık 30 dakika bu şekilde pişirin.
Etler yumuşayınca tuzunu ve baharatlarını ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
KURBAN KAVURMASI NASIL YUMUŞAK OLUR? İŞTE PÜF NOKTALARI!
Büyükbaş veya küçükbaş hayvanların her bölgesinden farklı yemekler yapılır. Kavurma için uygun olan kurban etinin en lezzetli yeri sırt kısmıdır. Kurbanın en lezzetli eti kontrfile, antrikot, T-Bone, pirzola olarak sıralanmaktadır.
Lokum kıvamında kavurma yemek için de koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından et almalısınız. Etleri ise kuşbaşı büyüklüğünde doğramanız daha iyi olur.
ETİ MUTLAKA DEĞERLENDİRİN!
Kurban etinden kavurma yapacaksanız, etin bir gün süre ile dinlenmesi gerekir. Ancak kurbanda etleri dinlendirmek çoğunlukla pek mümkün olmuyor. Hemen kesim sonrasında yemek isteyenler en azından minimum 3 saat dinlendirmeye bırakmalı. Daha lezzetli kavurmalar için etin dinlenmesi önemlidir.
Kesimden sonra en az 3 saat dinlenen etin tadı daha lezzetli ve yumuşak olacaktır. Kolayca kavrulur ve yerken damağı yormaz. Eğer kurban eti sabahtan kesildiyse, akşama kadar serin bir yerde dinlendirip akşam yemeğinde lezzetli kavurma hazırlayabilirsiniz. Kurban etinden yumuşak kavurma nasıl yapılır diye merak ediyorsanız etin dinlendirilmesi lokum kıvamı için destekleyici bir unsurdur.
İÇİNİN SULU KALMASI İÇİN...
İç yağı erittikten sonra, kavurma için hazırladığınız etleri yüksek ateşte mühürlemeniz oldukça önemli. Mühürleme işleminden geçen etler, daha yumuşak ve lezzetli olacaktır. Kavurma etini mühürlemek için tencerenizi ya da tavanızı iyice ısıtmayı unutmayın. Kurban eti pişirme tarifleri içinde bir tüyo da doğru zamanda tereyağı kullanılmasıdır. Mühürleme işleminden sonra bir parça tereyağı atarsanız etlerin daha yumuşak olmasını sağlarsınız.
Uzun süre kavurma işleminden sonra etin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız, ocaktan almadan önce baharatları eklemelisiniz. Eğer kuru baharat kullanacaksanız servisten birkaç dakika önce ilave etmek yeterli olabilir. Taze baharatlar eklenecek ise yine servisten 10 dakika önce etle beraber kavrulması uygundur. Tuz ise en son atılacak baharattır. Tuz, etin asit oranını etkileyeceği için pişme süresini uzatır.
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