Olay yerine gidemedi! Fatih’in dar sokakları itfaiyeye geçit vermedi

Yangın, saat 19.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Bıçkın Sokak'ta 4 katlı bir binada çıktı. Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar, çevredekilerin uyarısı ile kısa sürede binayı tahliye etti.

İTFAİYE ARAÇLARI OLAY YERİNE GİREMEDİ

İhbar üzerine gelen itfaiye araçları sokakların dar olması ve park eden araçlardan kaynaklanan nedenlerle ilerleyemedi. Sadece 2 adet itfaiye aracı sokaktan geçebilirken, itfaiye erleri ve sağlık ekipleri olay yerine yürüyerek ulaştı. Olay yerine ilk giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının büyümeden söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.