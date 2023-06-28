Olay yerine gidemedi! Fatih'in dar sokakları itfaiyeye geçit vermedi
Fatih'te 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri sokakların dar olması ve park eden araçlardan kaynaklanan nedenlerle ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın çıkan bina önüne kadar gelebilen iki itfaiye aracı ise olay yerinden geri manevra yaparak çıktı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Mevlanakapı Mahallesi Bıçkın Sokak'ta 4 katlı bir binada çıktı. Binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar, çevredekilerin uyarısı ile kısa sürede binayı tahliye etti.
İTFAİYE ARAÇLARI OLAY YERİNE GİREMEDİ
İhbar üzerine gelen itfaiye araçları sokakların dar olması ve park eden araçlardan kaynaklanan nedenlerle ilerleyemedi. Sadece 2 adet itfaiye aracı sokaktan geçebilirken, itfaiye erleri ve sağlık ekipleri olay yerine yürüyerek ulaştı. Olay yerine ilk giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının büyümeden söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
DÖNÜŞ YAPAMAYAN İTFAİYE ARAÇLARI GERİ MANEVRA İLE ÇIKTI
Yangın çıkan binanın önüne kadar gelebilen 2 itfaiye aracı olay yerinden çıkmakta zorluk çekti. Sokakta dönüş yapamayan itfaiye araçları ile polis aracı, itfaiye erlerinin yardımıyla geri manevra yaparak olay yerinden çıktı.
"YOLLAR ÇOK DAR, ARABALAR DA PARK EDİYOR"
Mahalle sakini Yusuf İbrahimoğlu, "İtfaiye araçları giremedi, yollar çok dar. Eski binalar, eski yapılar, yollar çok dar. Arabalar da park ediyor, onun için itfaiye araçları giremedi. İki tane küçük araç geçti ama büyük olan itfaiye araçları giremedi. Yangında çok şükür herhangi bir şey yok" dedi.
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