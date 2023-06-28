Kurban etine sakın çatal, bıçak değdirmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyormuş! İşte et pişirirken doğru bilinen yanlışlar...
"Kurban eti nasıl pişirilir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kurban Bayramı'na girilmesiyle birlikte et pişirmenin püf noktaları araştırılmaya başlandı. Uzmanlar kurban etinin doğru pişirilmesi gerektiği vurgulanırken milyonlarca kişinin doğru bildiği yanlış ortaya çıktı. İşte, kurban etinin pişirilmesi hakkında önemli detay...
Kurban etini sakın böyle pişirmeyin! Bütün besin değeri yok oluyor... Kurban Bayramı'nın vazgçilmez lezzeti et kavurma, bugün bütün sofralarda yerini alacak. Ancak uzmanlar, etin doğru pişirilmesinin sağlığımız üzerinde büyük rol oydadığını söylüyor. Peki, kurban eti nasıl pişirilir? İşte, milyonlarca kişinin yaptığı hata...
KURBAN ETİNE SAKIN ÇATAL, BIÇAK DEĞDİRMEYİN!
Dr. Fevzi Özgönül, "Aslında iç yağı ile yapılan bir kavurma hem vücudumuzu güçlendirir hem de kilo ile mücadelemizde bize fazlasıyla yardımcı olur" dedi.
Özgönül, kurban etini doğru pişirme ve sağlıklı yeme yöntemini anlattı:
KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR?
Kurban etimizin çok yağlı kısımlarını iyice temizleyip küp küp doğrayalım,
Eti rahatlıkla pişeceği büyüklükte bir tencereye alalım,
Kesinlikle tereyağ veya kuyruk yağı koymayalım et kendi ağı ile pişmeye başlamalıdır,
Çatal, bıçak gibi delici bir gereçle karıştırmayalım yoksa etin içerisindeki su fazlası ile dışarı çıkar böylece etin hem tadı hem de besin değeri kaybolur.
Eti mutlaka çok kısık ateşte ve tencerenin kapağı tam kapalı şekilde kendi suyunda pişirelim
Bu dönemde tuz eklemeyelim.
Etin tam anlamı ile pişmesine gerek yoktur. Suyunun azalması ve yarı yarıya pişme işlemi gerçekleşmesi yeterlidir.
Etin besin değerini kaybetmemesi için çok hızlı pişirmememiz gerekiyor.
Büyükçe bir derin tavaya iç yağını (organları çevreleyen ve besin değeri çok yüksek olan yağ) çok küçük parçalara ayırıp bu tavada yavaş ateşte iyice eriyene kadar pişirin.
Bu yağın miktarı etin yüzde 25'i kadar olmalıdır. Yani bir kilo ete karşılık 250 gr iç yağ olmalıdır.
Daha sonra bu yağı pişirdiğimiz etin içerisine karıştırıp pişirmeye devam etmeliyiz. Etin suyu tam olarak çekildiğinde tuz ve baharatlar ekleyerek afiyet ile yiyebiliriz.
Dr. Fevzi Özgönül, sözlerinin devamında şunları söyledi.
"Bilinenin aksine yağlı yemekler bizi şişmanlatmaz, yağ ve proteini yememek veya onların sindirimini sağlayamamak bizi şişmanlatır. İster kavurma ister haşlama olsun, bu bayram da sağlıklı pişirilen et yemeklerini bol bol tüketin."
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- Kurban etine sakın çatal, bıçak değdirmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyormuş! İşte et pişirirken doğru bilinen yanlışlar...
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