Kurban etine sakın çatal, bıçak değdirmeyin! Herkes aynı hatayı yapıyormuş! İşte et pişirirken doğru bilinen yanlışlar...

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR?

Kurban etimizin çok yağlı kısımlarını iyice temizleyip küp küp doğrayalım,

Eti rahatlıkla pişeceği büyüklükte bir tencereye alalım,

Kesinlikle tereyağ veya kuyruk yağı koymayalım et kendi ağı ile pişmeye başlamalıdır,

Çatal, bıçak gibi delici bir gereçle karıştırmayalım yoksa etin içerisindeki su fazlası ile dışarı çıkar böylece etin hem tadı hem de besin değeri kaybolur.

Eti mutlaka çok kısık ateşte ve tencerenin kapağı tam kapalı şekilde kendi suyunda pişirelim