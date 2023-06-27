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Kurban eti nasıl pişirilir? Et pişirmenin püf noktaları neler? İşte 7 dakikada kavurma tarifi

A Haber
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Giriş: 27.06.2023 08:59
Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlık eti muhafaza etmek kadar pişirmek de önemli. Peki eti doğru pişirme yöntemleri nelerdir? Etin lokum gibi yumuşak olması için neler yapılmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Şef Zafer Toruç püf noktalarını anlattı.
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Kurban eti nasıl pişirilir?
Kurban eti nasıl pişirilir?
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