Kurban eti nasıl pişirilir? Et pişirmenin püf noktaları neler? İşte 7 dakikada kavurma tarifi

Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlık eti muhafaza etmek kadar pişirmek de önemli. Peki eti doğru pişirme yöntemleri nelerdir? Etin lokum gibi yumuşak olması için neler yapılmalı? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. Şef Zafer Toruç püf noktalarını anlattı.

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