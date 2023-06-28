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Kurban eti kimlere, kaç kişiye verilir? Kurban Bayramı'nda kurban eti nasıl dağıtılmalı? Diyanet açıklaması...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.06.2023
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Kurban eti kimlere, kaç kişiye verilir? Kurban Bayramı’nda kurban eti nasıl dağıtılmalı? Diyanet açıklaması...

"Kurban eti kimlere verilir, nasıl pay edilir?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Kurban Bayramı'na girilmesiyle birlikte, Kurban kesiminin bayram etinin nasıl bölüştürüleceği merak konusu oluyor. konuya ilişkin Diyanet'in açıklaması bulunuyor. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl paylaştırılır? İşte, cevabı...

"Kurban eti kaç kişiye verilir?" sorusunun cevabı sorgulanmaya başlandı. Kurban kesimi sonrası bayram etinin nasıl bölüştürüleceği araştırılıyor. Bu noktada vatandaşlar, "kurban eti kimlere verilir, kimlere verilmez, nasıl pay edilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin Diyanet açıklaması...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALI, KİMLERE VERİLİR?

Konuya dair Diyanet'in açıklaması şöyle:

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413).

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN ETİ NE ZAMAN YENİR?

Kurban kesildikten sonra etleri hemen tüketilmemelidir. Öncelikle, etin sıcaklığını düşürmek için 4-5 saat serin bir yerde bekletilmesi gerekiyor. Bu sayede etler yumuşar ve yemeğe hazır hale gelir.

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