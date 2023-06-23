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Son dakika: Adana'da orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Son dakika: Adana’da orman yangını

Son dakika... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Dörtler mevkisindeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma sürüyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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