Son dakika: Adana'da orman yangını
Son dakika... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EVLİLİK KREDİSİ başvuruları başladı mı? 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilir, şartları neler?
- Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur neden entübe edildi, hastalığı ne?
- Torba yasa maddeleri sıralandı! Hazırlıklar tamamlandı! Emekliye taban maaş artışı, refah payı, seyyanen, kademeli zam...
- Emine Beder'in tarifiyle enfes bohça böreği! Evde çayın yanına yapılacak en pratik börek! Yapılışı ve gerekli malzemeler...
- Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?
- AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ! AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? Anadolu Üniversitesi yaz okulu ücreti 2023!
- 23 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 altın bileziği kazanan gelin...
- İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 4D'li ilave tediye 1. taksit ödemeleri hangi tarihte yatacak?
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- LGS'de kaç tercih hakkı var 2023? LGS'de tercih sırası önemli mi, tercih yaparken nelere dikkat edilmeli?
- LGS 2023 TERCİH KILAVUZU 2023: LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 puanla hangi liseye gidilir? İL İL TABAN PUANLARI...
- LGS 2023 1. kim oldu, hangi şehirden çıktı? LGS 2023 birincileri kaç puan aldı, hangi ilde? 23 Haziran 2023 LGS kaç kişi full yaptı?