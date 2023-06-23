Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur neden entübe edildi, hastalığı ne?
"MFÖ Özkan Uğur sağlık durumu nasıl?" sorusunun cevabı araştırılıyor. MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur ile ilgili hem sanat camiasını hem de sevdiklerini üzen haber geldi. Uzun süredir hasta olduğu bilinen Özkan Uğur’un entübe edildiği öğrenildi. Peki Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur neden entübe edildi, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…
"Özkan Uğur sağlık durumu nasıl?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. MFÖ grubunun sevilen şarkıcılarından biri olan usta sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumu hakkında detaylar merak konusu oluyor. İki kez kanseri yenen usta isim geçtiğimiz Nisan ayında bir kez daha aynı hastalık nedeniyle tedavi görmeye başlamıştı. Az önce gelen son dakika haberine göre Özkan Uğur'un entübe edildiği öğrenildi. İşte, haberin ayrıntıları...
ÖZKAN UĞUR NEDEN ENTÜBE EDİLDİ?
Kanserle mücadele eden Özkan Uğur'un son üç aydır yoğun bakımda tedavi altında olduğu ortaya öğrenildi.. Birsen Altuntaş'ın haberine göre son günlerde ünlü isimlerin paylaştığı "beyaz kan arıyoruz" ilanının Özkan Uğur için istendiği ortaya çıktı. Kan kısa süre içerisinde bulundu.
Özkan Uğur entübe edildi. Uğur'un vücudundaki kanserli hücrelerinin temizlendiği ancak böbrekleriyle ilgili sorun yaşadığı açıklandı. Özkan Uğur lenf kanseri ile mücadele ediyor.
ÖZKAN UĞUR SAĞLIK DURUMU NASIL?
Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü ve haftalardır kendisi için beyaz kan arandığı ortaya çıktı. Vücudundaki kanserli hücreler temizlenen ünlü isim böbreklerinde yaşadığı sorun nedeniyle entübe edildi.
ÖZKAN UĞUR KİMDİR?
17 Ekim 1953 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açan Raif Özkan Uğur, ailenin beşinci çocuğu. Özkan Uğur, Reşat Nuri Güntekin İlkokulu'nda okurken mandolin çalmaya başladı. Fenerbahçe Lisesi'nde okurken, "Atomikler" adında amatör bir grup kurup, coverlar yapdı.
Profesyonel müzik hayatına 1970'te birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası'nda başladı. 1971 senesinde Kızıltoprak'ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar'la profesyonel bas gitaristliğe başladı.
O dönem Sadık Kuyaş da grupta bas gitaristlik yapmaya başladı. Bir süre beraber çaldıktan sonra Kuyaş gruptan ayrıldı ve Uğur grubun tek bas gitaristi oldu. Kaygısızlar'ın dağılmasından sonra 1972'de Barış Manço'nun kendisine eşlik etmesi için kurduğu rock grubu Kurtalan Ekspres adlı grubun ilk kadrosunda yer aldı ve Ankara Dedeman'daki ilk konserde yer aldı.
1974'te gruptan ayrıldıktan sonra bu dönemden eski arkadaşları Mazhar - Fuat'ın hazırladığı stüdyo albümündeki şarkılarını bas gitarla çaldı.
1976'da yine Fuat Güner ve Mazhan Alanson ile İpucu Beşlisi'ne geçti. Bir 45'lik yayımlayıp, Seyyal Taner ile çalıştılar. Grubun dağılmasıyla 1978'de Galip Boransu ve Cengiz Teoman ile Grup Karma'yı kurdu. Bu grup ile katıldıkları 1978 Türkiye Eurovision elemelerinde bestesi Galip Boransu'ya ait "İmkansız" adlı şarkıyla 4. olmuştur.
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- Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? MFÖ'nün usta ismi Özkan Uğur neden entübe edildi, hastalığı ne?
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