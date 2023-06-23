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Son dakika | Antalya Kaş'ta orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Son dakika | Antalya Kaş’ta orman yangını

Son dakika haberi...Antalya’nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan karadan müdahale ediliyor.

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